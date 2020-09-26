موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره طنطا، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من المسابقة المحلية، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وطنطا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا
وتُذاع مباراة الأهلي وطنطا عبر فضائية ON Time Sports 1.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة.

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