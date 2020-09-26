تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقي فريق ليفربول نظيره آرسنال في الأسبوع الثالثة من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز الريدز، وكانت مباراة الجولة الأولى أمام نادي ليدز، تمكن فيه ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3-4.

أما عن الجولة الثانية إلتقى فيها حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين دون رد.

وينتظر المدرب الألماني يورجن عودة جو "جوميز" إلى مران الفريق، وقد عاد أيضاً بيلي للمران مع زملائه، ويزال جويل "ماتيب" بعيدًا عن الفريق، وهندرسون لن يلحق بهذه المباراة.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

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