تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم السبت نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: دي خيا.





خط الدفاع: ليندلوف، ماجوير، وان بيساكا، لوك شو.





خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.





خط الهجوم: جرينود، راشفورد، مارسيال.



