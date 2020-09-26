تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجوير، وان بيساكا، لوك شو.

خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.

خط الهجوم: جرينود، راشفورد، مارسيال.

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