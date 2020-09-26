تشكيل الزمالك المتوقع لموقعة الجونة في الدوري المصري

استقر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به موقعة الجونة، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون





وقاد يحيى نادي الزمالك في مباراتين خسر أمام أسوان، وفاز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما يحل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.





خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.





خط الهجوم: مصطفى محمد



