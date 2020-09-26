الأزهر يوجه رسالة مهمة للمصريين بشأن دعوات التظاهر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
مؤسسة الأزهر الشريف
مؤسسة الأزهر الشريف
الفجر
Advertisements
أصدر الأزهر الشريف بيانا، بشأن الدعوات الهدامة التي تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر، داعيا أبناء الشعب المصري لوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام.

وقال الأزهر في بيانه: "تابع الأزهر الشريف عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار".

وأكد الأزهر أن "ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة".


وأشاد الأزهر بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة علي كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته، داعيا الأزهر الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.

واختتم الأزهر الشريف بيانه بالدعاء لمصر وشعبها، قائلا: "حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".

كانت جماعة الإخوان المسلمين، والمقاول الهارب محمد علي، دعوا خلال الأيام الماضية للتظاهر، وتخريب مؤسسات الدولة، إلا أن هذه الدعوات باءت بالفشل كما سابقاتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعوات التظاهر بوابة الفجر الفجر التظاهر الأزهر

أخبار تهمك

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا بالدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ ساعة

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف السويس يستقبل مدير منطقة الوعظ الأزهرية لبحث تنشيط العمل الدعوي في المساجد

فروع منظمة خريجي الأزهر حول العالم تنتفض لفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية بكل اللغات

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

برقية تأييد ومبايعة للسيسي من مؤتمر صوت الشعب الجماهيري بالإسكندرية

"خريجي الأزهر" تحذر الشباب من دعوات "داعش" الهدامة

الأزهر: الجماعات الإرهابية تُحارب الله ورسوله

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

11:55 م

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

11:39 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا بالدوري المصري

02:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»