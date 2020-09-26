الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

يدرس جهاز الكرة بنادي الزمالك، فكرة عرض مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وتسبب فتحى فى أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء بعد قيام نادى التعاون السعودى بالاتصال به للوصول لفرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، للدخول فى مفاوضات معه.





وكان مصطفي فتحي قد انتقل لصفوف فريق التعاون السعودي على سبيل الإعارة في منذ موسمين، نظير حصول الزمالك على مليون و400 ألف دولار.





وأشعل تصرف اللاعب الغضب داخل جدران القلعة البيضاء ، ما جعل رئيس النادى المستشار مرتضى منصور يتدخل لاستبعاده من مباراة طنطا السابقة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.





وقد أصدر رئيس النادي قرار بعرض اللاعب للبيع فى الموسم المقبل، خصوصا بعد تراجع مستواه وموقفه الأخير من النادى السعودى.



