فنان يكشف نجاته من الموت مع هيفاء وهبي

كشف الفنان صبري فواز، عن نجاته من موت محقق هو والفنانة اللبنانية هيفا وهبي، حيث قال إنه كان في بيروت يصور مسلسل "أسود فاتح"، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت، لكن ليس في نفس منطقة الانفجار.

وأكد خلال استضافته ببرنامج "it's show time" الذي تقدم الإعلاميتان دينا حويدق ومها الصغير، على قناة "سي بي سي" فواز: "بالرغم من ذلك؛ وصل صدى الانفجار إلى المنطقة التي كنت بها".