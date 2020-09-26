الكشف عن موقف حسام حسن من البقاء أو الرحيل عن سموحة
السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
محمد جمال
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تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أخر العروض التي تلقاها النادي من أجل بيع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقينا عرضين من فرق اسبانيا وهناك وفد سيأتي ٣٠ سبتمبر الجاري للتفاوض".
وأوضح:"هناك وكيل فرنسي تربطه علاقة قرية وقديمة معنا سيأتي مع الوفد للتفاوض ونرفض نهائيا عروض الإعارة ونتمسك ببيع اللاعب".
وتابع: "سنبيع حسام حسن حال تلقيه عروض مغرية فنحن نرغب في تأمين مستقبله وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه واذا كان العرض مناسب سنبيعه حتى لو لم يشارك اللاعب معنا في باقي المباريات بالموسم الجاري".
وأشار:"هناك موهبة كروية بقطاع الناشئين في سموحة سيكون خلفية لحسام حسن ولكن ينقصه الخبرة".