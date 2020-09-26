الكشف عن موقف حسام حسن من البقاء أو الرحيل عن سموحة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أخر العروض التي تلقاها النادي من أجل بيع حسام حسن،  مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقينا عرضين من فرق اسبانيا وهناك وفد سيأتي ٣٠ سبتمبر الجاري للتفاوض".

وأوضح:"هناك وكيل فرنسي تربطه علاقة قرية وقديمة معنا سيأتي مع الوفد للتفاوض ونرفض نهائيا عروض الإعارة ونتمسك ببيع اللاعب".

وتابع: "سنبيع حسام حسن حال تلقيه عروض مغرية فنحن نرغب في تأمين مستقبله وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه واذا كان العرض مناسب سنبيعه حتى لو لم يشارك اللاعب معنا في باقي المباريات بالموسم الجاري".

وأشار:"هناك موهبة كروية بقطاع الناشئين في سموحة سيكون خلفية لحسام حسن ولكن ينقصه الخبرة".



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