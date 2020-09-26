ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وطنطا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
اقترب عبد الله السعيد نجم بيراميدز من حسم لقب "هداف" بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعد تصدره جدول ترتيب الهدافين قبل 4 جولات على نهاية المسابقة برصيد 16 هدفا.

ويحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي المركز الثاني برصيد 12 هدفًا حتي الآن، بينما يتقاسم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون ومصطفي محمد مهاجم الزمالك المركز الثالث بـ9 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي ضد طنطا المقرر لها غدا في افتتاح الجولة الثلاثين من البطولة المحلية:

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.
2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا.
3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.
4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف
5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.
6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.
7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.
8- محمود علاء (الزمالك) 7 أهداف
9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف
10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.
11- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.
12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف

وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، حيث يعتلي صدارة ترتيب البطولة المحلية برصيد 76 نقطة، بينما يحتل غريمه الزمالك المركز الثاني بـ58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.

أخبار تهمك

بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

منذ أقل من ساعة

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندرى يضم ثلاثى تليفونات بنى سويف

منذ ساعة و 18 دقيقة

الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

11:55 م

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

12:52 ص

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

11:39 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»