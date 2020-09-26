ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements
فاز فريق ليل على ضيفه نانت 2 - 0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي ليل نيكولاس بالويس، لاعب نانت - بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43- وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع ليل رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نانت عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

كما حافظ ليل على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي الخسارة الثانية لنانت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين.

أخبار تهمك

بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

منذ ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الاتحاد السكندرى يضم ثلاثى تليفونات بنى سويف

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

11:55 م

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

12:52 ص

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

11:39 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»