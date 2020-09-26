تصريحات جديدة من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن مصر وسد النهضة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
أرشيفية - سد النهضة
أرشيفية - سد النهضة
الفجر
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تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن مصر وسد النهضة في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد "أحمد"، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بدولتي المصب، مصر والسودان، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن الإثيوبيين يريدون تأمين الطاقة لبلادهم، لافتا إلى أن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن.

وشدد على أن أهم ما يشغلهم في الوقت الحالي، هو بناء مستقبل أفضل لبلاده، والتعافي من أزمة فيروس كورونا.

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مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا أبي أحمد

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