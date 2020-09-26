السيطرة على حريق بـ"كافتيريا" كلية التربية في بنها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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شب حريق داخل كافتيريا كلية التربية بمنطقة كفر سعد ببنها، حيث اشتعل الحريق داخل الكافتيريا، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى السيطرة على الحريق، بواسطة أفراد الأمن الإداري وقوات الحماية المدنية بالقليوبية.

من جانبه، قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة، بنها إن مبنى الكافتيريا محل الحريق منفصل وبعيد تماما عن مبنى الكلية والمنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وقدم السعيد الشكر لأفراد الأمن الإداري وقوات الحماية المدنية بالقليوبية الذين سارعوا لإخماد الحريق فور نشوبه، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بالتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق.

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