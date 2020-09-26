بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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لقي طالب جامعي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمدينة 15 مايو، في أثناء هروبه بعد ضبطه يمارس الجنس مع خالته.

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بمجاورة 13، دائرة القسم، مفاده سقوط شاب من الطابق الخامس ومصرعه، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعي "أحمد.ر "، 25 سنة، وكان متواجدا لدي خالته بالشقة، وتربطهما علاقة محرمة "زنا محارم"، وأثناء قيامهما بممارسة الجنس، دخل نجل خالته، وشاهد والدته عارية في أحضانه، وحال محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

و على الفور ألقت مباحث القسم القبض على المتهمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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