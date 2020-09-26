شاهد.. مقدم البلاغ ضد محمد علي في أسبانيا يكشف تفاصيل حياته

قال نائل شحادة، أستاذ اقتصاد، ومقدم البلاغ ضد محمد علي في إسبانيا، إنه عاش مع المقاول الهارب محمد علي في فيلته الخاصة بإسبانيا لمدة 15 يوم، بالإضافة إلى أنه كان يلتقي به تقريبا يوميا من أغسطس 2018 وحتى فبراير 2019.









وأضاف "شحادة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" من أسبانيا ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "محمد علي كان بيحب يدلع حاله، وكان بيشرب كحوليات كتير، وكان بيشرب ماريجوانا"، لافتا إلى أن مصادر أموال محمد علي كانت من بيع فيلته في الرحاب بـ 20 مليون، وبيع فيلا مارينا بـ 10 مليون، وبيع شقة في مدينتي بـ 1.5 مليون.





وأضاف أن الفيلا الخاصة بمحمد علي في أسبانيا غر قابلة للسكن، لأن التشطيات بها لم تنتهي.



هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.



وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.



وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.



وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.



وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

