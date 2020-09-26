الاتحاد السكندرى يضم ثلاثى تليفونات بنى سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
أنهى نادى الاتحاد السكندر، إجراءات ضم ثلاثة لاعبين، من صفوف فريق تليفونات بنى سويف، لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وضم الاتحاد السكندري الثلاثى، يحي قاسم، أحد لاعبي فريق ٢٠٠١ ومحمد عجمى، ووائل مروان مواليد ٢٠٠٣ .

وكانت إدارة نادى تليفونات بنى سويف قد استقبلت وفد الاتحاد السكندرى بقيادة الحكم الدولى الكابتن جمال بشير والفريق الادارى المصاحب لانهاء اجراءات انتقال اللاعبين المذكورين والحصول على خدماتهم فى الدورى الممتاز بفرق قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى .

من جانبه، قال ناصر عبد الله رئيس قطاع الناشئين بنادى تليفونات بنى سويف : هذه الخطوة تعد ترجمة فعلية لاهداف قطاع الناشئين بنادى التليفونات الذى يحتوى على مجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين ، ويبحث قطاع الناشئين فى الوقت الحالى مجموعة من العروض المقدمة للحصول على خدمات بعض اللاعبين بقطاع الناشئين .

واضاف قائلا : كان فى استقبال وفد نادى الاتحاد المهندس احمد تمساح عضو مجلس الادارة واحمد شعبان مدير الكرة بالفريق الاول وسعيد فاروق مدرب فريق ٢٠٠٣ .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

منذ ساعة و 22 دقيقة

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندرى يضم ثلاثى تليفونات بنى سويف

منذ ساعة و 20 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 9 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

المشرف على الكرة بتليفونات بني سويف: مفاوضات المصري لضم زين لم تستغرق سوى 48 ساعة

تليفونات بني سويف 2004 يتوج ببطولة الدوري

كأس مصر للشباب.. بني سويف يتأهل لدور ال16 بالفوز على التليفونات

تليفونات بنى سويف يقتنص بطولة دورى 99

دوري القطاعات 2001.. المنيا يحقق فوزًا غاليًا على بني سويف

بالمستندات.. ننشر قرار لجنة الانضباط الخاص بأحداث مباراة التليفونات وبني سويف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

11:55 م

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

12:52 ص

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

11:39 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»