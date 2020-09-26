مصطفى ثابت يعزي الزميل محمد محمود في وفاة والده

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
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بمزيد من الحزن والأسى، تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، بالتعازي للزميل محمد محمود، لوفاة والده.

وتتقدم أسرة الفجر، بأحر عبارات المواساة لأسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان، قائلين: "كل نفس ذائقة الموت.. البقاء لله.. وإن لله وإنا إليه راجعون".

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