قيادي إخواني منشق: تنظيم الإرهابية ليس له مشروع (فيديو)

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن تنظيم جماعة الإخوان ليس له مشروع، مشيرًا إلى أنه يتبع الوكيل على مر العصور.



وأضاف "ربيع" في حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى المصرية": "هذا التنظيم ظهر ليكون كنجاح موازي للصهيونية اليهودية والمسيحية، وهو ليس أصيلًا عن نفسه أو مشروعه ولكنه دائمًا ما يتبع الوكيل".



وتابع القيادي الإخواني المنشق: "منذ نشأته عام 1928 وحتى 1975 كان يتبع الاستخبارات البريطانية، ومن 1976 بدأ في إتباع المخابرات الأمريكية، ومن بعد 2013 وحتى الآن أصبح وكيلًا للمخابرات التركية والقطرية".



وأشار، إلى أن تولي إبراهيم منير منصب مرشد الإخوان أنهي على التنظيم في مصر بنقل مكتب الإرشاد إلى لندن، مؤكدًا أن هذه الجماعة ما زالت تعيش في حالة خداع بصري وإنكار لهذا الواقع.





