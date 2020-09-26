اليوم.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"خلية داعش سوريا الإرهابية"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد
مـروة هيـكل
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تنظر اليوم السبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة امن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة أولى جلسات محاكمة 5 متهمين لاتهماهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتعليم الفنون الحربية، كما أنها تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية كما اتهمت النيابة للمتهمين الالتحاق بجماعة داعش بدولة سوريا.

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سوريا داعش بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية الإرهاب

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