ابنة رجاء الجداوي تكشف لأول مرة مصدر عدوى والدتها بفيروس "كورونا" قبل وفاتها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
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كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجدواي، لأول مرة مصدر عدوى ولدتها بفيروس "كورونا" قبل وفاتها  

واشارت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" إلى أنه كانت هناك إحدى العاملات في مسلسل "لعبة النسيان" أصيبت بكورونا، مشيرًا إلى أنه تم تشخيص حالتها بالتهاب رئوي ومن المرجح أنها كانت سبب العدوى.

يذكر أن أميرة مختار، دأبت على نشر الجديد أول بأول على حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام".

وعللت ذلك بأن هذا حق الجمهور ليشعر أنها لازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أول بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.

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