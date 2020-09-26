ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد طنطا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره طنطا في تمام الساعة الثامنة مساءًا، على استاد "الأهلي WE السلام".

وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ42 في تاريخه، ويعتلي صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يحتل غريمه الزمالك المركز الثاني بـ58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطنطا:-
1- الأهلي 76 نقطة.
2- الزمالك 58 نقطة.
3- بيراميدز 54 نقطة.
4- المقاولون العرب 49 نقطة.
5- انبي 41 نقطة.
6- سموحة 40 نقطة.
7- المقاصة 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
9- طلائع الجيش 34 نقطة.
10- نادي أسوان 34 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 34 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة.
13- الجونة 31 نقطة.
14- المصري 30 نقطة.
15- حرس الحدود 30 نقطة.
16- وادي دجلة 28 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.

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