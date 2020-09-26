أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة عن المقاول الهارب (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال نائل شحادة، أستاذ اقتصاد، إنه تجمعه علاقة بالمقاول الهارب محمد علي منذ 2016 عندما كان يصور فيلم "البر التاني"، وفي 2018 تواصل معه المقاول الهارب ليشتري "الفيلا" الخاصة به في أسبانيا.

وأشار "شحادة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" من أسبانيا ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قيمة الفيلا كانت مليون و250 ألف يورو بالإضافة إلى الضرائب، وقام بدفع المبلغ من خلال تحويل بنكي من مصر.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن المقاول الهارب متهم بالتهرب الضريبي في أسبانيا، وغسيل الأموال، متابعا: "قضيتي مع محمد علي لرد الاعتبار.. إتأذيت بسببه ماديا ونفسيا"، لافتا إلى أن محمد علي متهرب ضريبيا من نحو 700 ألف يورو، مقسمة على أكثر من دفعة.

هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

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بوابة الفجر المقاول الهارب الفجر الجماعه الإرهابية

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