تامر عاشور يطرح معلش أصلي "مدلعها" عبر يوتيوب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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طرح الفنان تامر عاشور، منذ قليل، أغنية جديدة تحمل عنوان "معلش أصلي مدلعها" على قناته الخاصة بـ «يويتوب».

أغنية "معلش أصلي مدلعها"، من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي رامي سمير وميكس وماستر خالد سند، وطبلة أحمد العيادي وجيتار مصطفى أصلان، ووصلت الأغنية لأكثر من من 60 ألف مشاهدة بعد طرحها بثلاث ساعات.

وكان أعلن تامر عاشور، عن طرح أغنيتة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلا "معلش أصلي مدلعها" دلوقتي على قناتي الرسمية ".

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