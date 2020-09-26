مينا مسعود يهنئ ويل سميث بعيد ميلاده

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر النجم المصري والعالمي مينا مسعود صورة له مع الفنان ويل سميث وذلك لتهنئته بعيد ميلاده ،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق "مينا" علي الصور قائلاً :"عيد ميلاد سعيد لويل سميث الأكثر إنتعاشاً" وذلك ليهنئه بعيد ميلاده.
"Happy birthday to the freshest Will Smith"

وفي سياق آخر شارك النجمين في فيلم علاء الدين الجزء الأول وقامت شبكة ديزني بالتصريح للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذى حققه في سباق شباك التذاكر العالمى في الصيف الماضي.


يذكر أن فيلم Aladdin "علاء الدين" يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث

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