شريف إكرامي: دوري مع الأهلي انتهي





كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة تلقيه عروض خارجية في الآونة الأخيرة قبل التوقيع لنادي بيراميدز وبعد إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء.





وقال شريف إكرامي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عدد من العروض بعد إعلاني الرحيل عن الرحيل وأبرزها عروض خارجية".



