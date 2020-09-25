الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الإتحاد 0 × 2 إنبي في الدوري الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:53 م انبي والاتحاد محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى سواريز منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يكشف سر طلب تأجيل مباراة سموحة بكأس مصر منذ 35 دقيقة صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف منذ حوالي 5 ساعات نجم الزمالك السابق: مرتضى أفضل رئيس ناد.. وهذه كواليس الواقعة الشهيرة منذ أقل من ساعتين ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر منذ حوالي 7 ساعات تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى منذ حوالي 5 ساعات أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون منذ حوالي 10 ساعة عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل) منذ ساعة الا ربع الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز منذ ساعة الا ربع الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو منذ ساعة و 14 دقيقة فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة منذ حوالي 8 ساعات المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي منذ ساعتين و 12 دقيقة الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي منذ ساعتين و 40 دقيقة الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي منذ ساعة