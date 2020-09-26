شاهد.. عمرو أديب: "الإخوان مش هامهم المصريين.. وبيشتغلوا عند أردوغان"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان سيبحثون كيف تم تسريب صور اللقاء الذي جمع أيمن نور، وحمزة زوبع، ومختار العشري، وإسلام الغمري، وعادل راشد، والشوربجي، والحداد مع وزير الداخلية التركي في مقر وزارة الداخلية التركية، قائلا: "جت من أقرب واحد".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم حذفوا اسم محمد ناصر من القائمة التي ستحصل على الجنسية، معقبا ساخرا: "ياعيني يا محمد.. قالوا بلاش جنسية لمحمد ناصر كفاية إقامة".





ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإخوان، "كلكم عارفين أن معتز مطر أخد الجنسية وناصر لاء، وكلكم في اسطنبول عارفين ليه معتز حصل على الجنسية، والمسألة ليس لها علاقة بالقانون أو المهنية، مضيفا: "دول مش هامهم الشعب المصري، دول بييشتغلوا عند أردوغان".



هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.



وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.



وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.



وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.



وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

