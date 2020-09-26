شاهد.. عمرو أديب: "الإخوان مش هامهم المصريين.. وبيشتغلوا عند أردوغان"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:48 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان سيبحثون كيف تم تسريب صور اللقاء الذي جمع أيمن نور، وحمزة زوبع، ومختار العشري، وإسلام الغمري، وعادل راشد، والشوربجي، والحداد مع وزير الداخلية التركي في مقر وزارة الداخلية التركية، قائلا: "جت من أقرب واحد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم حذفوا اسم محمد ناصر من القائمة التي ستحصل على الجنسية، معقبا ساخرا: "ياعيني يا محمد.. قالوا بلاش جنسية لمحمد ناصر كفاية إقامة".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإخوان، "كلكم عارفين أن معتز مطر أخد الجنسية وناصر لاء، وكلكم في اسطنبول عارفين ليه معتز حصل على الجنسية، والمسألة ليس لها علاقة بالقانون أو المهنية، مضيفا: "دول مش هامهم الشعب المصري، دول بييشتغلوا عند أردوغان".

هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية الإخوان

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 12 ساعة

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا بالدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

محمد حبيب: الإخوان هم شياطين الأنس وجند الأبالسة (فيديو)

"فيديو فرح".. مخرج تلفزيوني يفضح مظاهرات الإخوان المفبركة

عمرو أديب: "مش عيب الناس تحتج.. بتحصل في كل دول العالم"

أديب يعرض مكالمة مسربة لـ الإخوان.. ويعلق: "حالتهم بالبلى"

عمرو أديب يفضح قناة الجزيرة على الهواء

شاهد.. عمرو أديب يفضح الإخوان على الهواء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

10:29 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

04:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»