الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في بيراميدز من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن الزمالك يرغب في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام والناشئ أحمد عيد.





وأوضح أن الزمالك يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا في ظل عودة الأهلى للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى ليكون خليفة أحمد فتحى الذى سينتقل إلي بيراميدز الموسم المقبل.





ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق الجونة ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم.











