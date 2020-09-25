الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي





يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي النادي الأهلي قرروا التراجع عن فكرة التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي إنبي خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن تراجع الأهلي جاء بعد نجاح النادي في انهاء التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع المنتخب الاوليمبي ونادي وادي دجلة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.





وأوضح أن تعاقد الأهلي مع بيكهام جاء بعد ظهوره اللاعب بمستوي جيد سواء مع الفراعنة أو فريقه، وكذلك قدرته على اللعب في أكثر من مركز.











