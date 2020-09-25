نجم نابولي على أعتاب باريس سان جيرمان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:32 م
نابولي
نابولي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع Le 10 Sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر الأوفر حظاً للتعاقد مع كوليبالي على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن مانشستر سيتي الإنجليزي وجه أنظاره نحو لتعاقد مع خوسيه خيمينيز نجم دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني في حين يجد ليفربول الإنجليزي صعوبة في دفع تكاليف الصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نابولي أبدى إستعداده للتخلي عن كوليبالي في الصيف الحالي في حال وصول عرض مغري علماً بأن النادي الإيطالي حريص جدًا على إنعاش خزائنه.

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نابولي رياضة باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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