وائل الإبراشي: الشعب يوجه للإخوان صفعات متتالية منذ 7 سنوات (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصري الذي انتصر على جماعة الإخوان وأسقط مشروعهم في 30 يونيو، يوجه صفعات تلو الأخرى ضد هذه الجماعة التي تجدد محاولاتها منذ 7 سنوات، موضحًا أن هناك أموال تتدفق وقوى إقليمية تساعدهم ولا تريد أن تتقدم مصر إلى الأمام.



وأضاف "الإبراشي" خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية،: "أن الإخوان يتاجرون بأزمات المواطنين، حيث المواطن البسيط الذي لديه مشكلة، هذا المواطن هو الذي أسقطهم وأسقط مشروعهم، ولكن الدولة تتعامل مع المواطن وتقدم له تسهيلات كثيرة".



وتابع: "أنصارهم ومن ينتمون إليهم سواء فكريا أو تنظيميا أو عاطفيًا، كل ذلك يقولون لهم: أمشى في حارة زقاق بظهرك نأخذ اللقطة ونشيرها ونعمل لها مربع على الشاشة ونكتب اسم القرية والمدينة والمحافظة وهو ما يسمى مطبخ المظاهرات المعلبة، ويقدمونها للناس بهذا الشكل".



وأشار الإبراشي، إلى أن اليوم الجمعة كما أكدنا سيكون يوما للغضب عليهم مهما سوقوا وقالوا من أكاذيب، مردفًا: "لو حد يسألني فيه مشكلة، أه فيه مشكلة في أزمة التصالح على البناء، ويتم حلها في سياق وطني، وفيه ناس يمكن أن تحتج وتتظاهر بشكل عفوي وتلقائي".



واستطرد "المواطن المصري الذي لديه أزمة ومشكلة، فهل يقبل دعوات بما يسموه جمعة الغضب أطلقت داخل قنوات الإخوان في تركيا والجزيرة في قطر ومحمد على في شوارع برشلونة، ومحمد على ليس شخصا بل هناك مؤسسة تحركه وجماعة إرهابية وتوجهه، فهل نقبل أن تطلق دعوى من تركيا وقطر وشوارع برشلونة بتمويل قطري؟".