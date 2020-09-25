الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد، وذلك بعد تأجيل الإعلان عن أي صفقة تم حسمها لحين وصول المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو.





وأشار موقع "غانا ويب" اليوم الجمعة إلى أن الزمالك قدم عرضًا بقيمة مليوني دولار لنادي ريد ستار بلجراد الصربي من أجل التعاقد مع المهاجم الغاني ريتشموند بواكي يادوم، صاحب الـ27 عامًا .





وأضاف الموقع أن المهاجم الغاني بواكي على رادار عملاق مصر الزمالك، الذي قدم عرضًا رسميًا بقيمة 2 مليون دولار إلى ريد ستار بلجراد وبدأ محادثات في محاولة لتأمين خدمات اللاعب.



