أسعار الذهب اليوم السبت 26-9-2020.. المعدن الأصفر يبحث عن التعافي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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تبحث أسعار الذهب عن التعافي خلال تعاملات الأسبوع الجاري والذى يبدأ يوم الإثنين المقبل، بعد أن حاول الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الجمعة ليرتفع بنحو جنيه واحد مع استمرار حالة التذبذب التراجعي حتى الأن لتصبح أسعار الذهب كالتالي: 

أسعار الذهب الأن:

سعر الذهب عيار 24 : 933.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 : 817 جنيه
سعر الذهب عيار 18 : 700.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 6536 جنيه


 

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