نائب أطفيح يكشف حقيقة خروج الأهالي في مظاهرات (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن أطفيح بالجيزة، حقيقة ما تنشره قناة الجزيرة من فيديوهات عن خروج أهالي أطفيح للاحتجاج ضد الدولة.

وقال "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن ما تنشره الجزيرة غير حقيقي، وليس واقعي، موضحا أن هناك مجموعة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي تضررت صناعاتهم، وخرجوا للتعبير عن رأيهم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن أطفيح بالجيزة، أن نواب محافظة الجيزة اجتمعوا مع أصحاب هذه المصانع، واستمعوا إلى مشاكلهم، وتم التواصل مع رئيس الهيئة الهندسية، وتقرر أنهم سيوردوا إنتاجهم بالأمر المباشر لكل المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

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