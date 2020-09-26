محمد الباز يكشف أكاذيب "هشام عبدالله".. ويوجه له رسالة (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
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أذاع الإعلامي محمد الباز، فيديوهات تكشف أكاذيب الممثل الإخواني الهارب هشام عبدالله، مشيرا إلى أن "عبدالله" نشر فيديوهات قديمه يدعي أنها مظاهرات اليوم خلال تغريدة له.

وقال "الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن الصورة والفيديو المنتشر على أنه تظاهرات تحدث حاليا تعود لتظاهرات عام 2013، متابعا: " الفيديو اللي الهارب قام بنشره والذي علق عليه قائلا: "رجالة قنا والصعيد خرجوا عن صمتهم"، كان مأخوذا من صفحة النائب أحمد فوزي" لتجمع عدد من الداعمين له للاحتفال بفوزه بالانتخابات".

ووجه الإعلامي الحديث للهارب قائلا: "مادام أنت واثق بوجود حراك ومظاهرات في مصر ليه بتنشر فيديوهات مزورة..أنت كداب"، مشيرا إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية اليوم كشفت كذب الإخوان وأكدت أن الفيديوهات المنتشرة على صفحاتهم غير صحيحة وتعود لمظاهرات منذ 7 سنوات.

هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

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