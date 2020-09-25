نجم الزمالك السابق: مرتضى أفضل رئيس ناد.. وهذه كواليس الواقعة الشهيرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:00 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد جمال
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تحدث حسين حمدي نجم مصر المقاصة ونادى الزمالك السابق عن الواقعة الأشهر له وهى لمسة اليد أمام القلعة البيضاء موسم 2010/2011 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسين حمدي فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب إفريقيا والمذاع على قناة الفضائية المصرية:" كنت مشدود عصبيًا من قبل المباراة بسبب إختيار قائمة منتخب مصر بسبب رغبتى الكبيرة فى الانضمام للمنتخب واللحاق بالجيل التاريخي للفراعنة، وكنت فى ذلك الوقت متألق وأسعي للإنضمام للمنتخب وكان عندما يتم سؤال كابتن حسن شحاتة عنى يقول تم تأجيل الإعلان عن القائمة لما بعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة".

وأضاف:" هذه المباراة غيرت مسار بطولة الدوري وخسر الزمالك اللقب بسبب الخسارة أمامنا، وأنا لم اقصد أن ألمس الكرة بيدى بذلك الشكل ولكن عندما كانت الكرة عرضية كان عمرو زكى سيصل لها لم أشعر بنفسي وقمت بالتصدى بالكرة بيدى غصب عني".

وعن موقف جمعه بالمعلم حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ونادى الزمالك،قال :" كابتن حسن شحاتة هو من أختارنى للعب فى الزمالك وأصر على التعاقد معى ولكنه لم يقف بجانبي عندما قررت الرحيل بسبب مستحقاتى".

وعن أفضل رئيس نادى ومدرب ولاعب فى تاريخ مصر، قال حسين حمدي:" أفضل رئيس نادى هو المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وأفضل مدرب فى تاريخ مصر هو الكابتن محمود الجوهري وأفضل لاعب هو الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاتة".



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