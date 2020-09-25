سعر الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
Advertisements

 ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل أبريل ، وذلك فيظل قلق المستثمرين حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والضبابية بشأن التحفيز في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة هناك.


ورغم نزول الدولار قليلا أمس الخميس بعد أربعة أيام من المكاسب، وذلك في ظل صعود الأسهم أملا في التحفيز، استأنفت العملة الأمريكية الصعود اليوم مع تنامي المخاوف.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتفعا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 مسجلا أفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل .

وبتسجيله مكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار حقق أفضل أداء أسبوعي مقابل الين منذ أوائل يونيو . وانخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.

وتكبد اليورو أكبر خسائره الأسبوعية مقابل الدولار منذ أوائل أبريل . وسجل الدولار، وهو في زيادة مقابل الفرنك السويسري لليوم السادس على التوالي، أكبر مكسب أسبوعي أيضا منذ أوائل أبريل مقابل العملة الأوروبية.

وهبط اليورو اليوم 0.4% إلى 1.1627 دولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهرين تقريبا.

وتراجعت العملات عالية المخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي 0.28% اليوم، وبانخفاض أسبوعي 3.6% ، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس .

وفقد الدولار النيوزيلندي 0.08% مقابل العملة الأمريكية اليوم، لكن تراجعه الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 مايو .

أخبار تهمك

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى سواريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ليفربول يفقد خدمات نجم الفريق أمام الآرسنال

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات انتقال محمد إبراهيم

منذ 42 دقيقة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

10:01 م

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

05:24 م

ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى سواريز

09:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»