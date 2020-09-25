سعر الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل





ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل أبريل ، وذلك فيظل قلق المستثمرين حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والضبابية بشأن التحفيز في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة هناك.









ورغم نزول الدولار قليلا أمس الخميس بعد أربعة أيام من المكاسب، وذلك في ظل صعود الأسهم أملا في التحفيز، استأنفت العملة الأمريكية الصعود اليوم مع تنامي المخاوف.





وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتفعا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 مسجلا أفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل .





وبتسجيله مكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار حقق أفضل أداء أسبوعي مقابل الين منذ أوائل يونيو . وانخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.





وتكبد اليورو أكبر خسائره الأسبوعية مقابل الدولار منذ أوائل أبريل . وسجل الدولار، وهو في زيادة مقابل الفرنك السويسري لليوم السادس على التوالي، أكبر مكسب أسبوعي أيضا منذ أوائل أبريل مقابل العملة الأوروبية.





وهبط اليورو اليوم 0.4% إلى 1.1627 دولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهرين تقريبا.





وتراجعت العملات عالية المخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي 0.28% اليوم، وبانخفاض أسبوعي 3.6% ، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس .





وفقد الدولار النيوزيلندي 0.08% مقابل العملة الأمريكية اليوم، لكن تراجعه الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 مايو .