عمرو أديب يفضح قناة الجزيرة على الهواء

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض الإعلامي عمرو أديب، مكالمة مسربة ترصد توجيهات أحد قيادات قناة "الجزيرة" لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "قناة الجزيرة بدور على لقطة حد يموت، حد يتسحل.. يمسكوها ويشتغلوا عليها"، لافتا إلى أن قناة الجزيرة حتى الآن تعرض لقطة وقوف شاب أمام مدرعة شرطة أثناء ثورة 25 يناير.

إقرأ أيضا..
أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

أخبار تهمك

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ أقل من ساعة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق: مرتضى أفضل رئيس ناد.. وهذه كواليس الواقعة الشهيرة

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف سر طلب تأجيل مباراة سموحة بكأس مصر

منذ 37 دقيقة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

10:29 م

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

11:39 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

11:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»