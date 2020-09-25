تعرف على تفاصيل الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة

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قررت اللجنة القضائية، المشرفة علي أعمال الجمعية العمومية العادية، بنادى جزيرة الورد بالمنصورة، اليوم الجمعة، بعدم إكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، أن يتم إرسال الميزانية والحسابات الختامية الخاصة بالنادي، للجهاز المركزي للمحاسبات، والجهة الادارية المختصة، لمراجعتها وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال.



واكد المستشار عادل زين العابدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المشرفة، علي أعمال الجمعية العمومية بالنادي، أن التسجيل بدأ من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساء، وبلغ عدد الأعضاء الموقعين بكشوف الحضور للجمعية العمومية اليوم 2311 عضو وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد، والتي كان يلزم لإكتمالها حضور 2500 عضو بناء علي لائحة النظام الأساسي للنادي.



وبذلك يتم إرسال الميزانية والحسابات الختامية للجهاز المركزي للمحاسبات، والجهة الادارية المختصة وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال.



ومن جانبة أكد المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، أن عملية التسجيل بالكشوف لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي بدأت من الساعة التاسعة صباحا وإستمرت حتي السابعة مساء، وبلغ إجمالي عدد الاعضاء المسددين الاشتراكات ولهم حق الحضور 28009 عضو وأجريت أعمال الجمعية العمومية داخل 28 لجنة، وسط الاجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان مع الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد، وتم تجهيز ملعب النجيلة الصناعي كمكان مفتوح، لمناقشة أعمال الجمعية العمومية في حالة إكتمال النصاب القانوني.



وأشار الي أن أعمال الجمعية العمومية أجريت بإشراف قضائي برئاسة المستشار عادل زين العابدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية المستشار عيد مسعد عبد اللطيف نائب هيئة قضايا الدولة، وبحضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة علاء الشربيني وكيل الشباب والرياضة وطارق باشا وكلية المديرية، وعبد الحميد عتمان مشرف إدارة الهيئات بالمديرية،وذلك بحضورالنائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس ادارة النادي.