تعرف على تفاصيل الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:48 م
محمد كشك
Advertisements
قررت اللجنة القضائية، المشرفة علي أعمال الجمعية العمومية العادية، بنادى جزيرة الورد بالمنصورة، اليوم الجمعة، بعدم إكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، أن يتم إرسال الميزانية والحسابات الختامية الخاصة بالنادي، للجهاز المركزي للمحاسبات، والجهة الادارية المختصة، لمراجعتها وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال.
واكد المستشار عادل زين العابدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المشرفة، علي أعمال الجمعية العمومية بالنادي، أن التسجيل بدأ من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساء، وبلغ عدد الأعضاء الموقعين بكشوف الحضور للجمعية العمومية اليوم 2311 عضو وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد، والتي كان يلزم لإكتمالها حضور 2500 عضو بناء علي لائحة النظام الأساسي للنادي.
وبذلك يتم إرسال الميزانية والحسابات الختامية للجهاز المركزي للمحاسبات، والجهة الادارية المختصة وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال.
ومن جانبة أكد المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، أن عملية التسجيل بالكشوف لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي بدأت من الساعة التاسعة صباحا وإستمرت حتي السابعة مساء، وبلغ إجمالي عدد الاعضاء المسددين الاشتراكات ولهم حق الحضور 28009 عضو وأجريت أعمال الجمعية العمومية داخل 28 لجنة، وسط الاجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان مع الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد، وتم تجهيز ملعب النجيلة الصناعي كمكان مفتوح، لمناقشة أعمال الجمعية العمومية في حالة إكتمال النصاب القانوني.
وأشار الي أن أعمال الجمعية العمومية أجريت بإشراف قضائي برئاسة المستشار عادل زين العابدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية المستشار عيد مسعد عبد اللطيف نائب هيئة قضايا الدولة، وبحضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة علاء الشربيني وكيل الشباب والرياضة وطارق باشا وكلية المديرية، وعبد الحميد عتمان مشرف إدارة الهيئات بالمديرية،وذلك بحضورالنائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس ادارة النادي.
واكد المستشار عادل زين العابدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المشرفة، علي أعمال الجمعية العمومية بالنادي، أن التسجيل بدأ من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساء، وبلغ عدد الأعضاء الموقعين بكشوف الحضور للجمعية العمومية اليوم 2311 عضو وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد، والتي كان يلزم لإكتمالها حضور 2500 عضو بناء علي لائحة النظام الأساسي للنادي.
وبذلك يتم إرسال الميزانية والحسابات الختامية للجهاز المركزي للمحاسبات، والجهة الادارية المختصة وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال.
ومن جانبة أكد المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، أن عملية التسجيل بالكشوف لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي بدأت من الساعة التاسعة صباحا وإستمرت حتي السابعة مساء، وبلغ إجمالي عدد الاعضاء المسددين الاشتراكات ولهم حق الحضور 28009 عضو وأجريت أعمال الجمعية العمومية داخل 28 لجنة، وسط الاجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان مع الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد، وتم تجهيز ملعب النجيلة الصناعي كمكان مفتوح، لمناقشة أعمال الجمعية العمومية في حالة إكتمال النصاب القانوني.
وأشار الي أن أعمال الجمعية العمومية أجريت بإشراف قضائي برئاسة المستشار عادل زين العابدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية المستشار عيد مسعد عبد اللطيف نائب هيئة قضايا الدولة، وبحضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة علاء الشربيني وكيل الشباب والرياضة وطارق باشا وكلية المديرية، وعبد الحميد عتمان مشرف إدارة الهيئات بالمديرية،وذلك بحضورالنائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس ادارة النادي.