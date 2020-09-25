تقدم 85 متطلعًا للترشح بالدوائر الفردية لانتخابات النواب ببني سويف

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تقدم 10 متطلعين للترشح لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الفردية الاربعة، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد المتقدمون إلى 85 راغبًا في الترشح، منذ فتح باب قبول طلبات الترشح يوم الخميس الماضي 17 سبتمبر الجاري.

وتلقت اللجنة التي يترأسها رئيس محمكة بني سويف الابتدائية، اليوم الجمعة، ثلاث طلب ترشح واحد فقط تقدم به: احمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، للترشح بالدائرة الثالثة "بندر ومركز إهناسيا" وحصل على الرقم (7) ورمز "الديك".

وكانت لجنة تقسيم الدوائر خصصت 16 مقعدًا لمحافظة بني سويف بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ومخصص لها 3 مقاعد.

وخلال الأيام الماضية تلقت اللجنة 24 طلب للترشح بالدائرة الأولى و30 طلب ترشح بالدائرة الثانية، و7 راغبين في الترشح بالدائرة الثالثة، و24 طلب ترشح بالدائرة الرابعة، ليصل إجمالي عدد طلبات الترشح بالدوائر الفردية الـ4 إلى 85 طلب ترشح.

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