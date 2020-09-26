شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي تصوير: عبد الحافظ حمدي
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أحيت فرقة وسط البلد الغنائية، حفلا بالمسرح المكشوف اليوم وسط حضور جماهيري طبقا للإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقامت الفرقة بغناء باقة من أروع أغانيها، التي يتفاعل معها الجمهور ويحبها وينتظرها.

وتتكون فرقة وسط البلد من انتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى.. وآخرون.

يذكر أن فريق "وسط البلد" من أشهر فرق الأندرجراوند وهو مكون من سبعة أعضاء، ونجحوا بشكل كبير وملحوظ وأصبح لهم قاعدة جماهيرية بعد تقديمهم نوع جديد من الموسيقى العربية.
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري
شاهد.. فرقة وسط البلد تشعل المسرح المكشوف بحضور جماهيري

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