"جوجل" تواجه عطلا في خدماتها

أفاد موقع Downdetector، والمتخصص في عمل موارد الإنترنت التي تتمتع بشعبية كبيرة، بأنه قد تم رصد مشاكل اليوم خلال تشغيل خدمات شركة جوجل الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن هذه المشاكل ظهرت في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعديد من دول آسيا وأوروبا.

ونوه الموقع، إلى أن المشاكل مست متابعة الفيديو في YouTube، وخدمة البريد Gmail والتخزين السحابي لـ Google Drive، ومتجر تطبيقات Google Play وغيرها.

وذكر 63٪ ممن أبلغوا عن مشاكل على موقع "يوتيوب"، أنهم لم يتمكنوا من تشغيل مقاطع الفيديو. ويواجه حوالي 54 ٪ من مستخدمي Gmail صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما يواجه 34 ٪ صعوبة في تصفح الموقع.

وتأتي الشكاوى المتعلقة بمشاكل استخدام الفيديو، بشكل أساسي من مستخدمين، من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية واليابان. وتم تسجيل مشاكل البريد من قبل مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وبيرو وتشيلي والبرازيل، وكذلك بعض الدول الآسيوية.