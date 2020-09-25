خسائر قوية بالبورصات الأوروبية بنهاية تعاملات الأسبوع

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
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أصيبت معظم الأسهم الأوروبية بخسائر قوية في ختام تداولات الأسبوع بالتزامن مع تزايد المخاوف حيال تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد داخل الدول الأوروبية، واحتمالية إعادة فرض قيود الإغلاق مجددا، بما من شأنه التأثير سلبيا على الاقتصادات الأوروبية.

وخلال تداولات الأسهم الأوروبية، انخفض مؤشر إيبكس 35الإسباني بنسبة 0.4%. كما انخفض مؤشر FTSE MIB بنسبة 1.1%. وأيضا، انخفض المؤشر الفرنسي CAC بنسبة 1.0% عند إغلاق التداولات.

وأيضا، سجل المؤشر الألماني داكس 30أكثر هبوطا بين الأسهم الأوروبية بنسبة تصل إلى 1.3% عند الإغلاق، بينما على الجانب الاَخر، كان مؤشر FTSE 100 البريطاني هو الوحيد الذي شهد ارتفاع طفيف بنهاية تداولات الأسهم الأوروبية بنسبة تصل إلى 0.2% فقط.

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