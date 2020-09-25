المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:29 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أمل الحلفاوي
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بات من المنتظر خلال الأيام المقبلة رحيل السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن الأهلي استقر على إقالة فايلر بعدما رفض إعطاء ضمانات لمجلس إدارة الأحمر، برئاسة محمود الخطيب، بعد طلبه السفر إلى سويسرا، في الفترة ما بين 1-4 أكتوبر المقبل، وسط تخوف من القلعة الحمراء أن يستغل المدرب البند الموضوع في عقده بأحقية فسخ العقد دون شروط جزائية.

وخرج الأهلي في بيان رسمي نفى إقالة فايلر، ولكن يبدو أن أيامه أصبحت معدودة داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب رغبة المدرب السويسري في العيش مع أسرته.

ويأتي محمد يوسف، المدير الفنى السابق للأهلي الذي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2013 مع الأحمر، ضمن المرشحين بقوة لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ومن المصريين أيضا، يتواجد عماد النحاس، لاعب الأهلي السابق، والمدير الفنى الحالي لفريق المقاولون العرب، ضمن المرشحين لخلافة فايلر.

وهناك خيارات أخرى أجنبية أمام النادي الأهلي، منهم المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، إضافة إلى أن هناك نية للتعاقد مع مدرب ألماني الجنسية.

ودخل ميشيل بروكيتش المدرب التشيكي المتواجد في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ضمن المرشحين أيضا لتولي منصب المدير الفني للأهلي، فضلا عن الارجنتيني جابرييل كالديرون، الذي كان مرشحا لقيادة الزمالك قبل الإعلان عن باتشيكو.

جدير بالذكر أن الأهلي كان توج رسميًا بلقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالي، قبل نهايته بـ6 جولات، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



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