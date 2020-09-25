"بدأ من الغد".. انطلاق مسابقة الرياض التجهيزية لبطولة المملكة للتجديف

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد السعودي للتجديف، اليوم الجمعة، تدشين المسابقة التحضيرية لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات بدأ من الغد، وذلك عند الساعة التاسعة صباحاً في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

 

وتتضمن المسابقة أسبوعاً كاملاً من التدريب التنموي الذي ينتهي بسباق لإعداد لاعبين مختارين من الجنسين ومن مختلف الأعمار لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات التي ستقام في ديسمبر المقبل.

 

ويُشرف على المسابقة مدربان بريطانيان ومدربتان سعوديتان سيقومان بتدريب المشاركين خطوة بخطوة للوصول إلى أهدافهم.

 

وسيتم إجراء التدريب في الصالة وسيكون هناك منطقة تدريب على جهاز التجديف ومنطقة أخرى لإجراء مجموعة متنوعة من ورش العمل للمشاركين حول تقنيات التدريب والتغذية الرياضية والقوة العقلية.

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