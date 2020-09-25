اندلاع حريق ضخم بمبني تابع لشركة هواوي في الصين (فيديو)

اندلاع حريق هائل، اليوم الجمعة، بمبني تابع لشركة هواوي الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات في مدينة دونغقوان، جنوب مقاطعة قوانغدونغ، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حريقًا هائلًا اندلع في مبنى تابع لشركة هواوي الصينية في مدينة دونغقوان، الواقعة جنوب مقاطعة قوانغدونغ في الصين.

وقالت الوكالة: إن المبنى الذي نشب فيه الحريق يقع بجانب مختبر أبحاث شركة "هواوي"، وهو عبارة عن بناية فولاذية لم يتم الانتهاء من تشييدها، وبحسب الوكالة فقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق دون تسجيل ضحايا.