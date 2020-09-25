إنتر ميلان يُعلن انتقال نجمه إلى سامبدوريا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي سامبدوريا تعاقده مع أنطونيو كاندريفا، جناح نادي إنتر ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وذكر نادي إنتر ميلان عبر موقعه الالكتروني أن كاندريفا انضم إلى سامبدوريا على سبيل الإعارة، مع وجود تعهد بالشراء.

وأكد النادي :"نود أن نشكر اللاعب على جهوده طوال أربع سنوات تواجد فيها مع إنتر ميلان ونتمنى له الأفضل في مستقبله".

وذكر النادي أن مورا ترك إنتر ميلان للانضمام لصفوف فريق هيلاس فيرونا.

وأضاف النادي أن اللاعب المولود في 2001 انضم لفيرونا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتمنى النادي للاعب الأفضل في مغامرته الجديدة.

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كاندريفا سامبدوريا الدوري الإيطالي إنتر ميلان

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