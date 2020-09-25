محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:27 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
محمد شوقي
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كشف محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة حقيقة الأنباء التي تتحدث عن رحيله إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم محمد إبراهيم بالرحيل إلى النادي الأهلي هذا الصيف، خاصة أن المدرب رينيه فايلر لا يرغب في تواجد صانع الألعاب صالح جمعة.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مساء اليوم: "لم أتحدث مع وكلائي بشأن رحيلي إلى أي ناد".

وتابع: "لن أرحل إلى أي فريق إلا بعد موافقة مصر للمقاصة فتركيزي في الفترة الحالية منصب مع الفريق الفيومي".

واختتم عن اختياره للعرض المصري أو الخليجي، قائلا: "بالطبع ساأختار العرض المصري فأنا أفضل اللعب في مصر". 

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