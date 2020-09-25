"قالوا لعبد الناصر سوريا هتضيع".. ابنة الزعيم تروي أسرار الوحدة بين القاهرة ودمشق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت هدى جمال عبد الناصر، عن تفاصيل أسرار الوحدة بين مصر وسوريا بعد مقولة «سوريا بتضيع».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد،" اليوم الجمعة أنه عند الحديث عن الوحدة بين مصر وسوريا قالوا لجمال عبد الناصر سوريا هتضيع.

وتابعت أن جمال عبد الناصر قال لهم إن الوحدة مع سوريا تستلزم 5 أعوام على الأقل من أجل التقاء الشعبيين ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وبعد التصميم تم إقامة الوحدة بين البلدين لتظهر مؤمرات عديدة حولها.

وأشارت هدى جمال عبد الناصر إلى أن الوحدة بين مصر وسوريا لم يكن يريدها الكثير في ذلك الوقت من الدول العالمية وذلك بعد حديث جمال عبد الناصر عن الوحدة "ظهرت في الشرق دولة كبرى" وهي مقولة لم تكن دول العالم أن تتحقق.

وحلت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ضيفة ببرنامج "حقائق وأسرار".

وتكشف هدى جمال عبد الناصر خلال حوارها الذى سيمتد على حلقات ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى عن شهادات وحكاية عن الزعيم جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة.

يشار إلى أن الإعلامى مصطفى بكرى يقدم برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.

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