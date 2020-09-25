إنفراجة كبرى في عودة أزارو للدوري السعودي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اشارت تقارير صحفية سعودية، عن إإقراب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، من العودة إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي بشكل نهائي، بداية من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن أزارو وافق على كافة الشروط التي تتيح له العودة إلى نادي الاتفاق، بعد القرار الصادر في حقه سابقًا، و اتفق مع إدارة نادي الاتفاق على توقيع عقد جديد، ينتقل بموجبه إلى الاتفاق بشكل نهائي، بعد أن كان اللاعب معارًا منذ الفترة الشتوية الماضية ولمدة ستة أشهر قادمًا من الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن أزارو خضع للشروط التي وضعتها إدارة الاتفاق، بعدم المطالبة بالرواتب التي خُصم منها 50 في المئة، إضافةً إلى الموافقة على قيمة الانتقال الكامل إلى نادي الاتفاق، ويتبقي علي اتمام الصفقة موافقة الاهلي الذي طالب بمبلغ عالٍ لشراء عقد المهاجم المغربي الذي أصبح خارج خدمات السويسري فايلر مدرب الأهلي المصري، حيث إن عقد إعارة أزارو للاتفاق الموسم المنصرم يتضمن بند حق الشراء مقابل مليون و100 ألف دولار، وألزم الأهلي نظيره الاتفاق بتسديد 100 ألف دولار، مستحقات متأخرة من إعارة الستة أشهر.

يذكر أن  لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قضت بمنع أزارو من تعاقده مع أي نادٍ سعودي، عقب رفضه تمديد عقده مع الاتفاق بعد استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف احترازيًا للحد من تفشي فيروس كورونا.

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