رئيس جامعة سوهاج عن اندلاع نار في بئر مياه: "احتمال يكون غاز"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل اندلاع نار في بئر مياه، قائلًا إن بعض أهالي المحافظة يحفرون في المناطق الصحراوي حول الأراضي الزراعية للحصول على مياه جوفية لري الأراضي.

وأضاف عزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "مجموعة من المزارعين في منطقة ميت خلاف، بدأوا حفر بئر، وبعدما وصل إلى 200 متر تدفقت المياه الجوفية وخرجت إلى سطح الأرض، ثم اندلعت النيران". 

وتابع: "تفسير ما حدث من الناحية العلمية، أن المياه تكون موجودة تحت ضغط شديد، وعندما يخف الضغط، تندفع المياه بشكل كبير إلى سطح الأرض، ويخرج الغاز مشتعلًا في حالة وجود حرارة، وهو ما يعني ان هذه المنطقة قد تكون تحتوي على خزان غاز طبيعي تحت الأرض، وإذا حدث فإنه سيكون على بعد 800 أو 900 متر".

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